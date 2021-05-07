Гандбол: чоловіча збірна України отримала суперників на чемпіонаті Європи-2022

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Відбулось жеребкування фінальної частини чоловічого чемпіонату Європи-2022 з гандболу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФГУ.

Деталі

Збірна України потрапила до групи С разом зі збірними Хорватії, Сербії та Франції. Всі матчі квартету пройдуть в угорському місті Сегед, що розташоване у 370 км від українського кордону. Матчі прийматиме нова "Пік Арена", будівництво якої почалось у 2019 році та ще триває.

До вашої уваги повні результати жеребкування: 

Група A: Словенія, Данія, Північна Македонія, Чорногорія.

Група B: Португалія, Угорщина, Ісландія, Нідерланди.

Група C: Хорватія, Сербія, Франція, Україна.

Група D: Німеччина, Австрія, Білорусь, Польща.

Група E: Іспанія, Швеція, Чехія, Боснія і Герцеговина.

Група F: Норвегія, Росія, Словаччина, Литва.

Доповнення

По дві найкращі команди кожного квартету вийдуть до наступної стадії. Чемпіонат Європи пройде з 13 по 30 січня 2022 року в Словаччині та Угорщині.

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