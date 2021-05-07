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Гандбол: мужская сборная Украины получила соперников на чемпионате Европы-2022

Гандбол: мужская сборная Украины получила соперников на чемпионате Европы-2022

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Состоялась жеребьевка финальной части мужского чемпионата Европы-2022 по гандболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГУ.

Детали

Сборная Украины попала в группу С вместе со сборными Хорватии, Сербии и Франции. Все матчи квартета пройдут в венгерском городе Сегед, расположенного в 370 км от украинской границы. Матчи принимать новая "Пик Арена", строительство которой началось в 2019 году и продолжается.

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки:

Группа A: Словения, Дания, Северная Македония, Черногория.

Группа B: Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды.

Группа C: Хорватия, Сербия, Франция, Украина.

Группа D: Германия, Австрия, Беларусь, Польша.

Группа E: Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.

Группа F: Норвегия, Россия, Словакия, Литва.

Дополнение

По две лучшие команды каждого квартета выйдут к следующей стадии. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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