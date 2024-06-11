G7 має намір створити фонд для Україні, використовуючи доходи від заморожених активів рф - Nikkei
Київ • УНН
Країни G7 планують створити фонд, який використовує доходи від заморожених російських активів, для надання фінансової допомоги Україні без вимоги повернення коштів, повідомляють у ЗМІ.
"Група семи" створить фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів, стало відомо Nikkei, пише УНН.
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"Фонд буде створено при міжнародній організації, наприклад Світовому банку. Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та інші країни внесуть кошти у фонд у вигляді позик. Прибутки від інвестування заморожених активів будуть спрямовані на погашення цих позик", - зазначає видання.
Як вказано, "Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші".
"Лідери G7 мають намір досягти угоди з цього питання на зустрічі на найвищому рівні в Італії, яка проходитиме з четверга", - повідомляє видання.
Загальна сума заморожених Заходом російських активів становить 300 мільярдів доларів. Дві третини заморожених активів знаходяться в ЄС, причому значна їх частина зберігається бельгійським кліринговим центром Euroclear. Інвестиційний дохід, який утримує Euroclear, буде використано для надання коштів на військову та іншу підтримку України, вказує видання.
Байден і Макрон сподіваються на підтримку фонду в 50 млрд. доларів для України на саміті G7 09.06.24, 09:54 • 98066 переглядiв