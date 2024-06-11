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G7 має намір створити фонд для Україні, використовуючи доходи від заморожених активів рф - Nikkei

G7 має намір створити фонд для Україні, використовуючи доходи від заморожених активів рф - Nikkei

Київ • УНН

 • 29996 перегляди

Країни G7 планують створити фонд, який використовує доходи від заморожених російських активів, для надання фінансової допомоги Україні без вимоги повернення коштів, повідомляють у ЗМІ.

"Група семи" створить фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів, стало відомо Nikkei, пише УНН.

Деталі

"Фонд буде створено при міжнародній організації, наприклад Світовому банку. Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та інші країни внесуть кошти у фонд у вигляді позик. Прибутки від інвестування заморожених активів будуть спрямовані на погашення цих позик", - зазначає видання.

Як вказано, "Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші".

"Лідери G7 мають намір досягти угоди з цього питання на зустрічі на найвищому рівні в Італії, яка проходитиме з четверга", - повідомляє видання.

Загальна сума заморожених Заходом російських активів становить 300 мільярдів доларів. Дві третини заморожених активів знаходяться в ЄС, причому значна їх частина зберігається бельгійським кліринговим центром Euroclear. Інвестиційний дохід, який утримує Euroclear, буде використано для надання коштів на військову та іншу підтримку України, вказує видання.

Байден і Макрон сподіваються на підтримку фонду в 50 млрд. доларів для України на саміті G7 09.06.24, 09:54 • 98066 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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