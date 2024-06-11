"Группа семи" создаст фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов, стало известно Nikkei, пишет УНН.

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"Фонд будет создан при международной организации, например Всемирном банке. Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и другие страны внесут средства в фонд в виде займов. Прибыли от инвестирования замороженных активов будут направлены на погашение этих займов", - отмечает издание.

Как указано, "Фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому страна не будет обязана возвращать деньги".

"Лидеры G7 намерены достичь соглашения по этому вопросу на встрече на самом высоком уровне в Италии, которая будет проходить с четверга", - сообщает издание.

Общая сумма замороженных Западом российских активов составляет 300 миллиардов долларов. Две трети замороженных активов находятся в ЕС, причем значительная их часть хранится бельгийским клиринговым центром Euroclear. Инвестиционный доход, который удерживает Euroclear, будет использован для предоставления средств на военную и другую поддержку Украины, указывает издание.

Байден и Макрон надеются на поддержку фонда в 50 млрд. долларов для Украины на саммите G7