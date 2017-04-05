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Г.Зубко звертатиметься до ВР щодо обов'язкової передачі повноважень ДАБІ на місця

Г.Зубко звертатиметься до ВР щодо обов'язкової передачі повноважень ДАБІ на місця

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Через те, що наразі в Україні місцеве самоврядування в деяких регіонах не взяло на себе повноваження державної архітектурно-будівельної інспекції Геннадій Зубко звертатиметься до Верховної Ради з тим, щоб ці повноваження в обов'язковому порядку були передані на місця. Про це віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України повідомив під час круглого столу щодо результатів децентралізації у сфері містобудування, передає кореспондент УНН.

"Рішення щодо передачі повноважень ДАБІ на місця має на меті підсилити місцеве самоврядування, дати можливість скористатися цими повноваженнями, щоб створити простий інвестиційний клімат, який дозволяє місцевому самоврядуванню залучати, в першу чергу, інвестиції. З одного боку, ми маємо певний рух в цій реформі, яка сьогодні показала, що 19 обласних міст взяли повноваження, 60 ще суб'єктів місцевого самоврядування також взяли повноваження, серед них є і обласні центри, і районні міста, а також і об'єднані територіальні громади",- розповів Г.Зубко.

Але, за його словами, з іншого боку досі є незрозумілість з точки зору місцевого самоврядування і відмови брати на себе відповідальність.

"Запоріжжя, Миколаїв, Хмельницький, Рівне, Полтава - просто відмовились брати на себе повноваження. Тому я ще раз хотів би наголосити, що це не тільки посилення місцевого самоврядування, це і боротьба з корупцією. Я отримую дуже багато повідомлень про те, що, на жаль, сьогодні, там де є вже децентралізація,до сих пір відбуваються збори з інвесторів, забудовників. І я хотів би просити і вимагати, щоб органи місцевого самоврядування мають не очолювали процес, а повинні з ним боротися. Безпосередньо повноваження це відповідальність. І тому ми не можемо спостерігати за тим, що хтось від неї відмовляється. Я думаю, що я буду звертатися до комітету ВР, до Верховної Ради з тим, щоб подати обов'язкову передачу повноважень державної архітектурно-будівельної інспекції на місця",- заявив він.

Як повідомляв УНН, місцеві ДАБІ відсторонили від нагляду за масштабними будівельними об’єктами.

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