Г.Зубко обратится к ВР об обязательном передачи полномочий ГАСИ на места

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44860 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103514 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159079 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117205 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112957 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154234 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Г.Зубко обратится к ВР об обязательном передачи полномочий ГАСИ на места

Г.Зубко обратится к ВР об обязательном передачи полномочий ГАСИ на места

Киев  •  УНН

 • 11000 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Так как сейчас в Украине местное самоуправление в некоторых регионах не взяла на себя полномочия государственной архитектурно-строительной инспекции Геннадий Зубко обратится в Верховную Раду с тем, чтобы эти полномочия в обязательном порядке были переданы на места. Об этом вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины сообщил во время круглого стола по результатам децентрализации в сфере градостроительства, передает корреспондент.

"Решение о передаче полномочий ГАСИ на места имеет цель усилить местное самоуправление, дать возможность воспользоваться этими полномочиями, чтобы создать простой инвестиционный климат, который позволяет местному самоуправлению привлекать, в первую очередь, инвестиции. С одной стороны, мы имеем определенное движение в этой реформе, которая сегодня показала, что 19 областных городов приняли полномочия, 60 еще субъектов местного самоуправления также приняли полномочия, среди них есть и областные центры, и районные города, а также и объединены территориальные общины ", - рассказал Г.Зубко.

Но, по его словам, с другой стороны до сих пор является неясным с точки зрения местного самоуправления и отказа брать на себя ответственность.

"Запорожье, Николаев, Хмельницкий, Ровно, Полтава - просто отказались брать на себя полномочия. Поэтому я еще раз хотел бы подчеркнуть, что это не только усиление местного самоуправления, это и борьба с коррупцией. Я получаю очень много сообщений о том, что, к сожалению, сегодня, там где есть уже децентрализация, до сих пор проходит собрание из инвесторов, застройщиков. И я хотел бы просить и требовать, чтобы органы местного самоуправления не возглавляли процесс, а должны с ним бороться. Непосредственно полномочия это ответственность. И поэтому мы не мо эмо наблюдать за тем, что кто-то от нее отказывается. Я думаю, что я буду обращаться в комитет ВР, в Верховную Раду с тем, чтобы подать обязательную передачу полномочий государственной архитектурно-строительной инспекции на места", - заявил он.

Как сообщал УНН, местные ГАСИ отстранили от надзора за масштабными строительными объектами.

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