Г.Зубко обратится к ВР об обязательном передачи полномочий ГАСИ на места

"Решение о передаче полномочий ГАСИ на места имеет цель усилить местное самоуправление, дать возможность воспользоваться этими полномочиями, чтобы создать простой инвестиционный климат, который позволяет местному самоуправлению привлекать, в первую очередь, инвестиции. С одной стороны, мы имеем определенное движение в этой реформе, которая сегодня показала, что 19 областных городов приняли полномочия, 60 еще субъектов местного самоуправления также приняли полномочия, среди них есть и областные центры, и районные города, а также и объединены территориальные общины ", - рассказал Г.Зубко.

Но, по его словам, с другой стороны до сих пор является неясным с точки зрения местного самоуправления и отказа брать на себя ответственность.

"Запорожье, Николаев, Хмельницкий, Ровно, Полтава - просто отказались брать на себя полномочия. Поэтому я еще раз хотел бы подчеркнуть, что это не только усиление местного самоуправления, это и борьба с коррупцией. Я получаю очень много сообщений о том, что, к сожалению, сегодня, там где есть уже децентрализация, до сих пор проходит собрание из инвесторов, застройщиков. И я хотел бы просить и требовать, чтобы органы местного самоуправления не возглавляли процесс, а должны с ним бороться. Непосредственно полномочия это ответственность. И поэтому мы не мо эмо наблюдать за тем, что кто-то от нее отказывается. Я думаю, что я буду обращаться в комитет ВР, в Верховную Раду с тем, чтобы подать обязательную передачу полномочий государственной архитектурно-строительной инспекции на места", - заявил он.

Как сообщал УНН, местные ГАСИ отстранили от надзора за масштабными строительными объектами.



