Г.Немиря: законопроект про окуповані території шкодить національним інтересам України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У комітеті ВР з прав людини, нацменшин та міжнаціональних відносини стурбовані законопроектом про тимчасово окуповані території, бо він фактично направлений на те, щоб відмовитися від українців, які проживають на окупованих територіях. Про це повідомив голова комітету ВР з прав людини, нацменшин та міжнаціональних відносини Григорій Немиря, передає кореспондент УНН.
"Я повністю поділяю стурбованість щодо негативних наслідків у випадку, якщо такий закон буде прийнятий верховною Радою. Я вважаю, що люди, які залишилися на неконтрольованою владою частини Донбасу є громадянами України. Обов'язок влади подбати про них та захищати права та свободи, а не кидати людей напризволяще. Хочу підкреслити, що будь-які спроби на законодавчому рівні відрізати Донбас шкодять національним інтересам та суперечать Конституції України та нашим міжнародним зобов’язанням", - сказав він.
Як повідомляв УНН, УВКБ ООН та правозахисні організації звернули увагу, що законопроект "Про тимчасово окуповану територію України" призведе до негативних наслідків, тому виступили зі спільною заявою проти такого законопроекту.