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15 марта, 19:03 • 111388 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155659 просмотра

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15 марта, 13:22 • 130983 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124000 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109018 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103650 просмотра

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Г.Немыря: законопроект об оккупированных территориях вредит национальным интересам Украины

Г.Немыря: законопроект об оккупированных территориях вредит национальным интересам Украины

Киев • УНН

 • 9018 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В комитете ВР по правам человека, нацменьшинств и межнациональным отношениям обеспокоены законопроектом о временно оккупированных территориях, так как он фактически направлен на то, чтобы отказаться от украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Об этом сообщил глава комитета по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношения Григорий Немыря, передает корреспондент УНН.

"Я полностью разделяю обеспокоенность относительно негативных последствий в случае, если такой закон будет принят Верховной Радой. Я считаю, что люди, которые остались на неконтролируемой властью части Донбасса являются гражданами Украины. Обязанность власти позаботиться о них и защищать права и свободы, а не бросать людей на произвол судьбы. Хочу подчеркнуть, что любые попытки на законодательном уровне отрезать Донбасс вредят национальным интересам и противоречат Конституции Украины и нашим международным обязательствам", - сказал он.

Как сообщал УНН, УВКБ ООН и правозащитные организации обратили внимание, что законопроект "О временно оккупированной территории Украины" приведет к негативным последствиям, поэтому выступили с совместным заявлением против такого законопроекта.

 

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