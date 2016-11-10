Г.Немыря: законопроект об оккупированных территориях вредит национальным интересам Украины

"Я полностью разделяю обеспокоенность относительно негативных последствий в случае, если такой закон будет принят Верховной Радой. Я считаю, что люди, которые остались на неконтролируемой властью части Донбасса являются гражданами Украины. Обязанность власти позаботиться о них и защищать права и свободы, а не бросать людей на произвол судьбы. Хочу подчеркнуть, что любые попытки на законодательном уровне отрезать Донбасс вредят национальным интересам и противоречат Конституции Украины и нашим международным обязательствам", - сказал он.

Как сообщал УНН, УВКБ ООН и правозащитные организации обратили внимание, что законопроект "О временно оккупированной территории Украины" приведет к негативным последствиям, поэтому выступили с совместным заявлением против такого законопроекта.