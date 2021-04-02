Футбольний арбітр отримав тюремний термін та десятирічний бан: відомі деталі

Деталі

У тій грі, яка пройшла в травні 2018 року, Обрадович призначив два пенальті у ворота гостей і видалив їх гравця Мілана Павкова. За підсумками розслідування, яке проводило управління по боротьбі з корупцією, суд міста Нові-Сад визнав навмисними ряд помилок, допущених Срджаном. Як наслідок його приговорили до 15 місяців позбавлення волі.

Рішенням суду Обрадович також був відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 10 років.

Примітно, що 44-річний сербський арбітр має намір оскаржити рішення суду.

Доповнення

Обрадович – легенда клубу "Белград" і колишній гравець національної збірної країни. На його рахунку більше 200 матчів у чемпіонаті.