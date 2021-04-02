Футбольный арбитр получил тюремный срок и десятилетний бан: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сербский футбольный рефери Срджан Обрадович получил тюремный срок за злоупотребление полномочиями в матче чемпионата страны между "Спартаком" из Суботица и "Раднички", сообщает УНН со ссылкой на издание "N1".
Детали
В той игре, которая прошла в мае 2018 года, Обрадович назначил два пенальти в ворота гостей и удалил их игрока Милана Павкова. По итогам расследования, которое проводило управление по борьбе с коррупцией, суд Нови-Сад признал умышленными ряд ошибок, допущенных Срджаном. В результате его приговорили к 15 месяцам лишения свободы.
Решением суда Обрадович также был отстранен от любой футбольной деятельности на 10 лет.
Примечательно, что 44-летний сербский арбитр намерен обжаловать решение суда.
Дополнение
Обрадович — легенда клуба “Белград” и бывший игрок национальной сборной страны. На его счету более 200 матчей в чемпионате.