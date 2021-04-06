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“Футболісти — живі люди, а не машини”: Гвардіола піддав критиці УЄФА та ФІФА

“Футболісти — живі люди, а не машини”: Гвардіола піддав критиці УЄФА та ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Головний тренер “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола виразив претензії в бік ФІФА та УЄФА через велику кількість поєдинків, які погано впливають на футболістів, передає УНН з посиланням на “Goal”.

Деталі

Гвардіола вніс шість змін в свій стартовий склад у крайній грі АПЛ із “Лестером”. Іспанський тактик пообіцяв продовжити роботу над своїм складом перед чвертьфінальної зустріччю Ліги чемпіонів з “Боруссією”, наполягаючи на тому, що від його гравців не можна очікувати трьох зіграних матчів в тиждень без належного відпочинку.

Цитата

“Футболісти — живі люди, а не машини. Я знаю, що деякі гравці засмучуються, бо не можуть грати кожен день. Але це неможливо. Звичайно, вони можуть грати, у них неймовірний характер, але їм потрібен відпочинок. УЄФА і ФІФА вбивають гравців, тому що матчів занадто багато. З початку сезону у нас не було жодного вільного тижня, жодного. Не існує гравця, який може це витримати — ні фізично, ні психологічно. Це неможливо”, — зауважив Гвардіола.

Нагадаємо

Гвардіола вдруге поспіль здобув звання найкращого тренера АПЛ. 

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