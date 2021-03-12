Наставник клубу Зінченка вдруге поспіль здобув звання найкращого тренера АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 безня. УНН. Головний тренер “Манчестер Сіті” іспанець Хосеп Гвардіола визнаний найкращим тренером лютого в Англійській Прем’єр-лізі і виграв цю нагороду другий місяць поспіль, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
Іспанець обійшов головного тренера “Вулверхемптона” Нуну Ешпіріту Санту, Скотта Паркера (“Фулхем”) і Томаса Тухеля (“Челсі”).
Протягом минулого місяця “городяни” обіграли “Бернлі” (0:2), “Ліверпуль” (1:4), “Тоттенхем” (3:0), “Евертон” (1:3), “Арсенал” (0:1) і “Вест Хем” (2:1).
Доповнення
Тренер “Манчестер Сіті” виграв нагороду вдруге поспіль. Це його дев’ятий приз найкращому тренеру місяця за період роботи в АПЛ.