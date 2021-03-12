Наставник клубу Зінченка вдруге поспіль здобув звання найкращого тренера АПЛ

КИЇВ. 13 безня. УНН. Головний тренер “Манчестер Сіті” іспанець Хосеп Гвардіола визнаний найкращим тренером лютого в Англійській Прем’єр-лізі і виграв цю нагороду другий місяць поспіль, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.