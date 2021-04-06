"Футболисты - живые люди, а не машины": Гвардиола подверг критике УЕФА и ФИФА

Детали

Гвардиола внес шесть изменений в свой стартовый состав в крайней игре АПЛ с “Лестером”. Испанский тактик пообещал продолжить работу над своим составом перед четвертьфинальной встречей Лиги чемпионов с “Боруссией”, настаивая на том, что от его игроков нельзя ожидать трех сыгранных матчей в неделю без надлежащего отдыха.

Цитата

“Футболисты — живые люди, а не машины. Я знаю, что некоторые игроки расстраиваются, потому что не могут играть каждый день. Но это невозможно. Конечно, они могут играть, у них невероятный характер, но им нужен отдых. УЕФА и ФИФА убивают игроков, потому что матчей слишком много. С начала сезона у нас не было ни одного свободного недели, ни одного. Не существует игрока, который может это выдержать — ни физически, ни психологически. Это невозможно ”, - отметил Гвардиола.

Напомним

Гвардиола второй раз подряд получил звание лучшего тренера АПЛ.