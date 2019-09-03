Футболіст "Зорі" переміг у номінації "Найкращий гравець туру УПЛ"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга разом із експертною радою визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 6-го туру, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
За підсумком голосування перемогу здобув захисник "Зорі" Богдан Михайліченко. Він відчутно випередив одноклубника Йоеля Абу Ханну та Марлоса й Жуніора Мораеса з "Шахтаря"
Зауважимо, що експертну раду сформували: Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Геннадій Орбу, Ігор Яворський, Анатолій Чанцев, Віктор Грачов, Олександр Денисов.
Як повідомляв УНН, за підсумками четвертого туру змагань кращим виявився представник "Олександрії".