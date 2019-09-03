Футболист "Зари" победил в номинации "Лучший игрок тура УПЛ"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинская Премьер-лига вместе с экспертным советом определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
По итогам голосования победу одержал защитник "Зари" Богдан Михайличенко. Он ощутимо опередил одноклубника Йоэля Абу Ханну и Марлоса и Жуниора Мораеса из "Шахтера"
Заметим, что экспертный совет сформировали Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Виктор Грачев, Александр Денисов.
Как сообщал УНН, по итогам четвертого тура соревнований лучшим оказался представитель "Александрии".