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Автора дублю визнали найкращим футболістом туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга продовжила оголошення імен найкращих футболістів турів змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.

За підсумком голосування перемогу в рамках 4-го туру УПЛ здобув півзахисник “Олександрії” Кирило Ковалець, який у матчі із “Зорею” зробив “дубль”. Він випередив півзахисників Олексія Гуцуляка (“Карпати”) і Марлоса (“Шахтар”).

Звання найкращого наставника туру дісталося також представнику “Олександрії” — Володимиру Шарану.

Примітно, що згідно з умовами конкурсу, найкращий гравець туру визначається і тоді, коли один із матчів ігрового дня перенесений на пізніший строк.

Додамо також, в активі Ковальця 4 проведені поєдинки при 2 голах та 1 асисту в сезоні 2019-20 років.

Українські Національні Новини

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