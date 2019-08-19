Автора дублю визнали найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга продовжила оголошення імен найкращих футболістів турів змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
За підсумком голосування перемогу в рамках 4-го туру УПЛ здобув півзахисник “Олександрії” Кирило Ковалець, який у матчі із “Зорею” зробив “дубль”. Він випередив півзахисників Олексія Гуцуляка (“Карпати”) і Марлоса (“Шахтар”).
Звання найкращого наставника туру дісталося також представнику “Олександрії” — Володимиру Шарану.
Примітно, що згідно з умовами конкурсу, найкращий гравець туру визначається і тоді, коли один із матчів ігрового дня перенесений на пізніший строк.
Додамо також, в активі Ковальця 4 проведені поєдинки при 2 голах та 1 асисту в сезоні 2019-20 років.