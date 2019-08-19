Автора дубля признали лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинская Премьер-лига продолжила объявления имен лучших футболистов туров соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
По итогам голосования победу в рамках 4-го тура УПЛ получил полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец, который в матче с “Зарей” сделал “дубль”. Он опередил полузащитника Алексея Гуцуляка (“Карпаты”) и Марлоса (“Шахтер”).
Звание лучшего наставника тура досталось также представителю “Александрии” — Владимиру Шарану.
Примечательно, что согласно условиям конкурса, лучший игрок тура определяется и тогда, когда один из матчей игрового дня перенесен на более поздний срок.
Добавим также, в активе Ковальца 4 проведены поединки при 2 голах и 1 ассист в сезоне 2019-20 годов.