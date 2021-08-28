Футболіст збірної Люксембургу поповнив ряди "Ворскли"

Деталі

Угода між сторонами діятиме три роки. Венсан – шульга, може зіграти, як на обох флангах, так і в атаці.

Попередній сезон він провів в португальському ФК "Насьональ" за який відіграв 19 поєдинків і здійснив три гольові передачі.

У 21 рік хавбек відіграв вже 38 матчів за національну збірну своєї країни.

Доповнення

Після п'яти турів полтавці посідають четверте місце в УПЛ.