Футболіст збірної Люксембургу поповнив ряди "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Полтавська "Ворскла" оголосила щодо підписання контракту із півзахисником збірної Люксембургу Венсаном Тіллем, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Угода між сторонами діятиме три роки. Венсан – шульга, може зіграти, як на обох флангах, так і в атаці.
Попередній сезон він провів в португальському ФК "Насьональ" за який відіграв 19 поєдинків і здійснив три гольові передачі.
У 21 рік хавбек відіграв вже 38 матчів за національну збірну своєї країни.
Доповнення
Після п'яти турів полтавці посідають четверте місце в УПЛ.