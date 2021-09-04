Футбол: Петраков порівняв гру молодих гравців із досвідченими у складі України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів про відмінності в роботі з молодими і досвідченими перед матчем із Францією, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
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"Різниця є, я вже це побачив. Молоді хлопці слухали мене з відкритим ротом. Тут же інакше - титуловані гравці, потрібен інший підхід. Я багато спілкуюся з футболістами. Вони мені дуже допомагають. Саме такі досвідчені виконавці, як Пятов або Ярмоленко", - сказав Петраков.
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"Я сказав хлопцям, що у нас ще все попереду. Не треба засмучуватися - потрібно грати далі, потрібно виграти у Франції. Так, це Франція. Але потрібно грати в футбол і нікого не боятися: вони такі ж люди, як і ми", - зізнався Петраков.
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