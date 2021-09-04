Футбол: Петраков порівняв гру молодих гравців із досвідченими у складі України

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"Різниця є, я вже це побачив. Молоді хлопці слухали мене з відкритим ротом. Тут же інакше - титуловані гравці, потрібен інший підхід. Я багато спілкуюся з футболістами. Вони мені дуже допомагають. Саме такі досвідчені виконавці, як Пятов або Ярмоленко", - сказав Петраков.

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"Я сказав хлопцям, що у нас ще все попереду. Не треба засмучуватися - потрібно грати далі, потрібно виграти у Франції. Так, це Франція. Але потрібно грати в футбол і нікого не боятися: вони такі ж люди, як і ми", - зізнався Петраков.

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