Петраков заявив про “психологічну яму” збірної України після гри з Казахстаном

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Петраков розповів про те, як почувається збірна після втрати очок у грі з Казахстаном.

“Я говорив, що Казахстан — дисциплінована, хороша команда. Я попереджав своїх футболістів, щоб вони не витрачали гольові моменти. Напевно, не достукався. Навіть не знаю, із чим це пов’язано. Такі помилки мали місце, професіональні футболісти не можуть забити м’яч... У кінцівці отримали такий гол. Один, другий... Ми будемо розбирати. Спокійно поговоримо з хлопцями. Команда дуже сильно засмучена. Мені треба вивести гравців із психологічної ями, поговорити з ними”, — заявив Петраков.

Також він додав, що “це спорт, футбол, потрібно грати до кінця. Уся команда засмучена, я засмучений, але збірна буде грати до кінця”.

Нагадаємо

Україна драматично втратила перемогу в матчі з Казахстаном.