Відбір на ЧС-2022: Україна драматично втратила перемогу в матчі з Казахстаном

Деталі

Українці вийшли на гру навіть із новим тренером — Олександр Петраков проводив дебютний матч на чолі синьо-жовтих. Схема із трьома центральними захисниками, яку застосував тренерський штаб, не стала зовсім новою для команди, за такою формацією збірна інколи грала й з Андрієм Шевченком. Команди по суті ще не встигли ввійти у гру, як українці вже повели в рахунку. Як і в попередньому матчі між цими командами, результативний удар удався Яремчуку. Роман прийняв передачу від Караваєва перед штрафним господарів, підробив м’яч грудьми та з лету відправив його майже у верхній кут воріт Покатілова. 0:1.

Було помітно, що казахстанського голкіпера швидкий пропущений гол дещо вивів із рівноваги, він невпевнено діяв під час подач до штрафного та ударів гостей. Українці ж цілком комфортно почувалися на незвичному для них штучному газоні, принаймні, браку в їхніх діях було значно менше.

На 17-й хвилині підключення Миколенка лівим флангом створило чергову небезпечну ситуацію, але удар Соболя, який завершував атаку, прийшовся у стійку. За вісім хвилин м’яч знову потрапив у каркас воріт, також після атаки зліва — цього разу не пощастило Ярмоленку.

Казахстанці у другій половині тайму почали активніше йти вперед та навіть намагалися вступати у відбір на половині поля гостей. Підопічні Талгата Байсуфінова завдали кількох ударів з далекої відстані, причому деякі були досить небезпечними. Що ж стосується подач до штрафного, які застосовували господарі, то Пятов із такими ситуаціями розбирався без зайвого хвилювання. Незадовго до перерви українці не реалізували дуже перспективний штрафний (Зінченко влучив у суперника), хоча кінцівка тайму загалом могла дати казахстанцям певний привід для оптимізму.

По перерві команда Казахстану намагалася діяти першим номером, і підопічні Петракова отримали більше простору для атак, але використати його не вдавалося. Після спливу години ігрового часу тренери почали проводити заміни. Олександр Петраков та Талгат Байсуфінов насамперед випустили свіжих гравців в лінію атаки. Одразу після цього два чудові моменти створили українці, але Матвієнко та Соболь не використали виходи сам на сам із воротарем.

Невдовзі казахстанці провели свою гостру атаку, і гол Аймбетова було скасовано через офсайд (рішення арбітра підтвердив VAR). А потім діагональ від Тагибергена знайшла Валіулліна, який розстріляв Пятова. 1:1. Збірна України цілком могла відповісти результативно, але чергові чудові можливості не використали Циганков та Ярмоленко.

На останніх хвилинах Аймбетов не переграв Пятова після виходу сам на сам, а в компенсований час команди встигли обмінятися голами. Сікан, який вийшов на заміну, знову вивів гостей уперед, але Валіуллін ще раз зрівняв рахунок. 2:2.

Україна вчетверте в цьому циклі завершила гру внічию.