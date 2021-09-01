Отбор на ЧМ-2022: Украина драматично упустила победу в матче с Казахстаном

Детали

Украинцы вышли на игру даже с новым тренером - Александр Петраков проводил дебютный матч во главе сине-желтых. Схема с тремя центральными защитниками, которую применил тренерский штаб, не стала совершенно новой для команды, с такой формацией сборная иногда играла и с Андреем Шевченко. Команды по сути еще не успели войти в игру, как украинцы уже повели в счете. Как и в предыдущем матче между этими командами, результативный удар удался Яремчуку. Роман принял передачу от Караваева перед штрафной хозяев, подработал мяч грудью и с лету отправил его почти в верхний угол ворот Покатилова. 0:1.

Было заметно, что казахстанского голкипера быстрый пропущенный гол несколько вывел из равновесия, он неуверенно действовал во время подач в штрафную и ударов гостей. Украинцы же вполне комфортно чувствовали себя на непривычном для них искусственном газоне, по крайней мере, недостатка в их действиях было гораздо меньше.

На 17-й минуте подключения Миколенко левым флангом создал очередную опасную ситуацию, но удар Соболя, который завершал атаку, пришелся в штангу. Через восемь минут мяч снова попал в каркас ворот, также после атаки слева - на этот раз не повезло Ярмоленко.

Казахстанцы во второй половине тайма начали активнее идти вперед и даже пытались вступать в отбор на половине поля гостей. Подопечные Талгата Байсуфинова нанесли несколько ударов с дальней дистанции, причем некоторые были довольно опасными. Что же касается подач в штрафную, которые применяли хозяева, то Пятов с такими ситуациями разбирался без лишнего волнения. Незадолго до перерыва украинцы не реализовали очень перспективный штрафной (Зинченко попал в соперника), хотя концовка тайма вообще могла дать казахстанцам определенный повод для оптимизма.

После перерыва команда Казахстана пыталась действовать первым номером, и подопечные Петракова получили больше пространства для атак, но использовать его не удавалось. По истечении часа игрового времени тренеры начали проводить замены. Александр Петраков и Талгат Байсуфинов прежде всего выпустили свежих игроков в линию атаки. Сразу после этого два замечательных момента создали украинцы, но Матвиенко и Соболь не использовали выходы один на один с вратарем.

Вскоре казахстанцы провели свою острую атаку, и гол Аймбетова было отменено из-за офсайда (решение арбитра подтвердил VAR). А потом диагональ от Тагибергена нашла Валиуллина, который расстрелял Пятова. 1:1. Сборная Украины вполне могла ответить результативно, но очередные замечательные возможности не использовали Цыганков и Ярмоленко.

На последних минутах Аймбетов не переиграл Пятова после выхода один на один, а в компенсированное время команды успели обменяться голами. Сикан, вышедший на замену, вновь вывел гостей вперед, но Валиуллин еще раз сравнял счет. 2:2.

Украина в четвертый раз в этом цикле завершила игру вничью.