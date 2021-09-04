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Футбол: Петраков сравнил игру молодых игроков с опытными в составе Украины

Футбол: Петраков сравнил игру молодых игроков с опытными в составе Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о различиях в работе с молодыми и опытными перед матчем с Францией, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Цитата

“Разница есть, я уже это увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом. Здесь же иначе — титулованные игроки, нужен другой подход. Я много общаюсь с футболистами. Они мне очень помогают. Именно такие опытные исполнители, как Пятов или Ярмоленко”, — сказал Петраков.

О потере очков с Казахстаном и предстоящей игре с “трехцветными”

“Я сказал ребятам, что у нас еще все впереди. Не надо печалиться — нужно играть дальше, нужно выиграть во Франции. Да, это Франция. Но нужно играть в футбол и никого не бояться: они такие же люди, как и мы”, — признался Петраков.

Напомним

Петраков заявил о “психологическую яму” сборной Украины после игры с Казахстаном.

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