Футбол: “Олександрія” здобула перемогу у спарингу в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Український футбольний клуб Прем’єр-ліги “Олександрія” провів черговий спаринг на тренувальному зборі в турецькій Анталії. Суперником став австрійський “Капфенберг”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Олександрії”.
Деталі
Австрійці, заволодівши ініціативою з перших хвилин поєдинку, дуже швидко її втратили. І хоча перший тайм не був багатим на гольові моменти, олександрійці повели у рахунку вже на 24 хвилині. Голом відзначився Максим Третьяков.
На початку другого тайму суперник відновив статус-кво після розіграшу кутового. Це сталося на 46 хвилині. Вже за мить арбітр матчу призначив пенальті у ворота “Капфенбергу”.
До точки підійшов Макс Третьяков, якому не вдалося переграти кіпера австрійців: той вгадав напрям польоту м’яча, переправивши його на кутовий.
Після навісу у штрафний майданчик Олександр Мельник в падінні головою встиг переправити “круглого” на вільного Кирила Дришлюка, який вдало замкнув цю передачу, відправивши м’яч прямо у сітку воріт. Після цього австрійці намагалися відігратися (часу для цього було достатньо — майже весь другий тайм), але поєдинок так і завершився 2:1 на користь містян.
Доповнення
Наступний товариський матч підопічні Юрія Гури проведуть 10 лютого проти казахського “Тоболу”.