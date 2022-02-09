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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Футбол: “Олександрія” здобула перемогу у спарингу в Туреччині

Футбол: “Олександрія” здобула перемогу у спарингу в Туреччині

Київ • УНН

 • 20986 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Український футбольний клуб Прем’єр-ліги “Олександрія” провів черговий спаринг на тренувальному зборі в турецькій Анталії. Суперником став австрійський “Капфенберг”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Олександрії”.

Деталі

Австрійці, заволодівши ініціативою з перших хвилин поєдинку, дуже швидко її втратили. І хоча перший тайм не був багатим на гольові моменти, олександрійці повели у рахунку вже на 24 хвилині. Голом відзначився Максим Третьяков.

На початку другого тайму суперник відновив статус-кво після розіграшу кутового. Це сталося на 46 хвилині. Вже за мить арбітр матчу призначив пенальті у ворота “Капфенбергу”.

До точки підійшов Макс Третьяков, якому не вдалося переграти кіпера австрійців: той вгадав напрям польоту м’яча, переправивши його на кутовий.

Після навісу у штрафний майданчик Олександр Мельник в падінні головою встиг переправити “круглого” на вільного Кирила Дришлюка, який вдало замкнув цю передачу, відправивши м’яч прямо у сітку воріт. Після цього австрійці намагалися відігратися (часу для цього було достатньо — майже весь другий тайм), але поєдинок так і завершився 2:1 на користь містян.

Доповнення

Наступний товариський матч підопічні Юрія Гури проведуть 10 лютого проти казахського “Тоболу”.

Українські Національні Новини

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