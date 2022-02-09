Футбол: “Александрия” одержала победу в спарринге в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинский футбольный клуб Премьер-лиги “Александрия” провел очередной спарринг на тренировочном сборе в турецкой Анталии. Соперником стал австрийский “Капфенберг”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Александрии”.
Детали
Австрийцы, завладев инициативой с первых минут поединка, очень быстро ее утратили. И хотя первый тайм не был богат на голевые моменты, александрийцы повели в счете уже на 24 минуте. Голом отметился Максим Третьяков.
В начале второго тайма соперник восстановил статус-кво после розыгрыша углового. Это произошло на 46 минуте. Уже через мгновение арбитр матча назначил пенальти в ворота “Капфенберга”.
К точке подошел Макс Третьяков, которому не удалось переиграть кипера австрийцев: тот угадал направление полета мяча, переправив его на угловой.
После навеса в штрафную Александр Мельник в падении головой успел переправить “круглого” на свободного Кирилла Дришлюка, который удачно замкнул эту передачу, отправив мяч прямо в сетку ворот. После этого австрийцы пытались отыграться (времени для этого было достаточно — почти весь второй тайм), но поединок так и завершился 2:1 в пользу горожан.
Дополнения
Следующий товарищеский матч подопечные Юрия Гуры проведут 10 февраля против казахского “Тобола”.