Футбол: нападник збірної України перейшов до німецького клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Нападник донецького “Шахтаря” Даниїл Сікан на правах оренди перейшов до німецької “Ганзи”, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Угоду з німецьким клубом розраховано до кінця сезону-2021/22.
Сікан став гравцем “Шахтаря” в січні 2019-го. Двічі виступав в оренді за “Маріуполь”. У складі “гірників” провів 22 матчі та відзначився 2 голами в чемпіонаті України (цього сезону забив “Маріуполю” і “Зорі”).
Зауважимо, що “Ганза” з Ростока грає в Другій Бундеслізі. Після 20 турів команда посідає 14-е місце в турнірній таблиці в кількох очках від зони вильоту.
Доповнення
У складі збірної України Сікан провів чотири матчі й забив один м’яч.