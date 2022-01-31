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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Футбол: нападник збірної України перейшов до німецького клубу

Футбол: нападник збірної України перейшов до німецького клубу

Київ • УНН

 • 16357 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Нападник донецького “Шахтаря” Даниїл Сікан на правах оренди перейшов до німецької “Ганзи”, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Угоду з німецьким клубом розраховано до кінця сезону-2021/22.

Сікан став гравцем “Шахтаря” в січні 2019-го. Двічі виступав в оренді за “Маріуполь”. У складі “гірників” провів 22 матчі та відзначився 2 голами в чемпіонаті України (цього сезону забив “Маріуполю” і “Зорі”).

Зауважимо, що “Ганза” з Ростока грає в Другій Бундеслізі. Після 20 турів команда посідає 14-е місце в турнірній таблиці в кількох очках від зони вильоту.

Доповнення

У складі збірної України Сікан провів чотири матчі й забив один м’яч.

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