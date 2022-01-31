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15 марта, 19:03 • 102860 просмотра

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Футбол: нападающий сборной Украины перешел в немецкий клуб

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Нападающий донецкого “Шахтера” Даниил Сикан на правах аренды перешел в немецкую “Ганзу”, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Сикан стал игроком “Шахтера” в январе 2019-го. Дважды выступал в аренде за “Мариуполь”. В составе “горняков” провел 22 матча и отметился 2 голами в чемпионате Украины (в этом сезоне забил “Мариуполю” и “Заре”).

Заметим, что “Ганза” из Ростока играет во Второй Бундеслиге. После 20 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице в нескольких очках от зоны вылета.

Дополнение

В составе сборной Украины Сикан провел четыре матча и забил один мяч.

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