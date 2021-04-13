Футбол: капітан “Реалу” здав позитивний тест на коронавірус

Що відомо

Рамос вже перебуває на самоізоляції. Інформація, як проходить його хвороба, поки не повідомляється.

Деталі

Наразі центрбек “Реала” продовжує відновлення після травми ікри, тому все одно не зміг би допомогти команді у поєдинку у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні капітан “вершкових” провів за команду 20 матчів, забив чотири голи і зробив один результативний пас.

Примтіно, що раніше позитивний тест на COVID-19 здав інший захисник “галактікос” — француз Рафаель Варан.

Варто нагадати

“Реал” обіграв “Барселону” та очолив іспанську Прімеру.