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Футбол: капитан "Реала" сдал положительный тест на коронавирус

Футбол: капитан "Реала" сдал положительный тест на коронавирус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пресс-служба мадридского “Реала” сообщила, что тест на коронавирус, который сдал многолетний лидер защиты клуба — Серхио Рамос, оказался положительным, передает УНН.

Что известно

Рамос уже находится на самоизоляции. Информация, как проходит его болезнь, пока не сообщается.

Детали

Сейчас центрбэк “Реала” продолжает восстановление после травмы икры, поэтому все равно не смог бы помочь команде в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне капитан “сливочных” провел за команду 20 матчей, забил четыре гола и сделал один результативный пас.

Примтино, ранее положительный тест на COVID-19 сдал другой защитник “галактикос” — француз Рафаэль Варан.

Стоит напомнить

“Реал” обыграл “Барселону” ивозглавил испанскую Примеру.

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