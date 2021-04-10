"Реал" обіграв "Барселону" та очолив іспанську Прімеру

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Іспанське "ель-класіко" завершилося виграшем мадридського "Реалу" над "Барселоною" на стадіоні "Альфредо ді Стефано", повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

На старті поєдинку Карім Бензема оформив ефектний гол, забивши п’ятою з передачі низом від Лукаса. До перерви “галактікос” подвоїли перевагу. Тоні Кроос зі штрафного надіслав м’яч у ворота Тер Штегена, який у процесі польоту зачепив спину та голову двох гравців “синьо-гранатових”. Наприкінці години матчу Мінгеса відквитав для “синьо-гранатових” один м’яч, але цього виявилося замало для каталонців аби заробити очки — 2:1.

Примітно, що для Ліонеля Мессі цей Класіко став 45-м. За даним показником він наздогнав Серхіо Рамоса із “Реалу”.

Доповнення

“Барселона” набрала 66 очок за цим показником зрівнялася із “Атлетіком”. “Барселона” йде третьою із 65 пунктами.

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