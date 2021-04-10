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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 177016 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 260746 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155488 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142693 просмотра

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"Реал" обыграл "Барселону" и возглавил испанскую Примеру

"Реал" обыграл "Барселону" и возглавил испанскую Примеру

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Испанское "эль-классико" завершилось выигрышем мадридского "Реала" над "Барселоной" на стадионе "Альфредо ди Стефано", сообщает корреспондент УНН.

Детали

На старте поединка Карим Бензема оформил эффектный гол, забив пяткой с передачи низом от Лукаса. До перерыва “галактикос” удвоили преимущество. Тони Кроос со штрафного послал мяч в ворота Тер Штегена, который в процессе полета задел спину и голову двух игроков “сине-гранатовых”. В конце часа матча Мингеса отыграл для “сине-гранатовых” один мяч, но этого оказалось мало для каталонцев чтобы заработать очки — 2:1.

Примечательно, что для Лионеля Месси этот Классико стал 45-м. По данному показателю он догнал Серхио Рамоса с “Реала”.

Дополнение

“Барселона” набрала 66 очков по этому показателю сравнялась с “Атлетиком”. “Барселона” идет третьим с 65 пунктами.

Украинские Национальные Новости

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