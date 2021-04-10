"Реал" обыграл "Барселону" и возглавил испанскую Примеру
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Испанское "эль-классико" завершилось выигрышем мадридского "Реала" над "Барселоной" на стадионе "Альфредо ди Стефано", сообщает корреспондент УНН.
Детали
На старте поединка Карим Бензема оформил эффектный гол, забив пяткой с передачи низом от Лукаса. До перерыва “галактикос” удвоили преимущество. Тони Кроос со штрафного послал мяч в ворота Тер Штегена, который в процессе полета задел спину и голову двух игроков “сине-гранатовых”. В конце часа матча Мингеса отыграл для “сине-гранатовых” один мяч, но этого оказалось мало для каталонцев чтобы заработать очки — 2:1.
Примечательно, что для Лионеля Месси этот Классико стал 45-м. По данному показателю он догнал Серхио Рамоса с “Реала”.
Дополнение
“Барселона” набрала 66 очков по этому показателю сравнялась с “Атлетиком”. “Барселона” идет третьим с 65 пунктами.