Футбол: “Інгулець” здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На стадіоні “Зірка” в Кропивницькому номінальні господарі поля — “Інгулець”, приймали ПФК “Львів” у грі 25 туру УПЛ, передає кореспондент УНН.
Деталі
На 11 хвилині “Інгульцю” вдалося оформити швидкий гол. Хорват Младен Бартуловіч пройшов з м’ячем майже половину поля та наважився на удар низом з яким не впорався голкіпер Костік.
У першому таймі варто також загадати дальній постріл півзахисника номінальних господарів Козака — голкіпер врятував “Львів” від другого пропущеного м’яча.
Таким чином рахунок 1:0 допоміг “Інгульцю” виграти другий поспіль поєдинок в УПЛ. Команда набрала 26 очок і відірвалася від зони вильоту.
Доповнення
У “Львову” перервалася безпрограшна серія, яка тривала в чемпіонаті п’ять матчів.