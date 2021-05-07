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Футбол: "Ингулец" одержал вторую подряд победу в чемпионате Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. На стадионе “Звезда” в Кропивницкому номинальные хозяева поля — “Ингулец”, принимали ПФК “Львов” в игре 25 тура УПЛ, передает корреспондент УНН.

Детали

На 11 минуте “Ингульцу” удалось оформить быстрый гол. Хорват Младен Бартулович прошел с мячом почти половину поля и решился на удар низом с которым не справился голкипер Костик.

В первом тайме стоит также загадать дальний выстрел полузащитника номинальных хозяев Козака — голкипер спас “Львов” от второго пропущенного мяча.

Таким образом счет 1: 0 помог “Ингульцу” выиграть второй подряд поединок в УПЛ. Команда набрала 26 очков и оторвалась от зоны вылета.

Дополнение

В “Львову” прервалась беспроигрышная серия, которая продолжалась в чемпионате пять матчей.

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