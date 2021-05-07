Футбол: "Ингулец" одержал вторую подряд победу в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На стадионе “Звезда” в Кропивницкому номинальные хозяева поля — “Ингулец”, принимали ПФК “Львов” в игре 25 тура УПЛ, передает корреспондент УНН.
Детали
На 11 минуте “Ингульцу” удалось оформить быстрый гол. Хорват Младен Бартулович прошел с мячом почти половину поля и решился на удар низом с которым не справился голкипер Костик.
В первом тайме стоит также загадать дальний выстрел полузащитника номинальных хозяев Козака — голкипер спас “Львов” от второго пропущенного мяча.
Таким образом счет 1: 0 помог “Ингульцу” выиграть второй подряд поединок в УПЛ. Команда набрала 26 очков и оторвалась от зоны вылета.
Дополнение
В “Львову” прервалась беспроигрышная серия, которая продолжалась в чемпионате пять матчей.