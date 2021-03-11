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Футбол: Емері назвав завдання “Вільярреалу” на матч із “Динамо”

Футбол: Емері назвав завдання “Вільярреалу” на матч із “Динамо”

Київ • УНН

 • 13340 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Головний тренер “Вільярреала” Унаї Емері заявив, що на його підопічних очікує складний поєдинок в 1/8 фіналу Ліги Європи із київським “Динамо”. Слова фахівця наводиться сайт “біло-синіх”, пише УНН.

Цитата

“Ми вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи. Це важливий етап. Потрібно продовжувати в тому ж дусі. Наш суперник прийшов з Ліги чемпіонів, переміг „Брюгге“, а також „Шахтар“ в чемпіонаті України. Луческу — тренер з величезним досвідом, продовжує працювати на результат. В „Динамо“ грають молоді футболісти, які відмінно показують себе в цьому сезоні і вже виступають у збірній України. Зараз нам потрібно зосередитися на матчі. Наші гравці багато працюють. Думаю, що з таким рівнем виконавців ми повинні вірити в себе.

Можливо, вболівальники на трибунах буде перевагою „Динамо“, але це позитивний момент для обох команд. Ми зустрічаємося з сильним і складним суперником. Гравці контролюють хід поєдинку на полі. У них є молодий нападник, активний воротар і капітан, який грає в центрі поля і Циганков, який виступає на правому фланзі. Подивимося, чи прийме він участь в поєдинку. Наше завдання — нав’язати супернику наш стиль гри, незважаючи на те, що „Динамо“ добре виступає в єврокубках і вміє перемагати. Нас очікує складний матч”, — підкреслив Емері.

Варто нагадати

“Вільярреал” зазнав поразки перед матчем з “Динамо” в Лізі Європи, який пройде сьогодні о 19:55.

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