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“Вільярреал” зазнав поразки перед матчем з “Динамо” в Лізі Європи

“Вільярреал” зазнав поразки перед матчем з “Динамо” в Лізі Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Перед зустріччю з київським “Динамо” в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи “Вільярреал” зіграв матч іспанської Прімери із “Валенсією”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Деталі

На “Местальї” “Валенсія” та “Вілльярреал” провели 43-тє обласне валенсійське дербі між собою у Ла Лізі. Цей матч відкривав програму чергового туру.

Перший по-справжньому небезпечний момент перетворився на гол. На 36-й хвилині “Валенсія” відбила дуже небезпечну атаку гостей, які обстрілювали ворота “кажанів” із близької відстані, проте двічі під удари підставилися захисники, відбиваючи м’яч практично з лінії воріт.

Гра продовжилася, проте дуже швидко зупинилася. Арбітр переглянув повтор епізоду за допомогою VAR, після чого призначив пенальті у ворота “Валенсії”: після подачі кутового та удару головою м’яч зачепив руку капітана “Валенсії” Хосе Луіса Гайя, який при цьому перебував у стрибку спиною до м’яча. Вирок арбітра виконав Жерар Морено, який завдав сильного удару в кут, забивши свій 15-й м’яч у сезоні.

Наприкінці тайму “жовта субмарина” отримала чудовий момент аби забити другий гол. Пако Алькасер прийняв м’яч у штрафному майданчику по центру від воріт, але пробив безхитрісно для голкіпера.

Реальний момент зрівняти рахунок команда Хаві Грасії отримала на 70-й хвилині. Після навісу з правого флангу Даніель Васс буквально зависнув у повітрі та завдав удару головою — м’яч влучив у поперечину.

“Кажанам” відступати було нікуди, і вони все активніше атакували. Втім, гол виник з нічого, коли вже здавалося, що команда Емері втримає перемогу. І знову арбітр призначив пенальті в епізоді, який не був гольовим. Мойсес Гомес вже лежачи на газоні зачепив Максі Гомеса на куті штрафного далеко від воріт. Після перегляду VAR арбітр призначив 11-метровий, який чітко виконав Карлос Солер.

На цьому проблеми “Вілярреала” у цій грі не завершилися, а тільки перетворилися на суцільну катастрофу. Замість перемоги команда Емері не отримала навіть нічиєї. На першій компенсованій хвилині “Валенсія” провела стрімку атаку, яку класним ударом з меж штрафного з гострого кута після вертикального пасу завершив Гонсалу Гедеш.

Таким чином “Вілярреал” продовжив свою невдалу серію без перемог, довівши її до восьми матчів. Команда Емері залишається поза зоною єврокубків — на сьомому місці з більш ніж десятиочковим відставанням від зони Ліги чемпіонів та готується до візиту до столиці України.

Склад “Вільярреала”: Асенхо — Фойт, Рауль Альбіоль, Пау Торрес, Еступінан (Трігерос, 46) — Чуквуезе, Капу (Хауме Коста, 72), Дані Парехо, Мой Гомес (Карлос Бакка, 88) — Жерар Морено, Пако Алькасер (Альфонсо Педраса, 46).

Доповнення

Одинадцятого березня “Динамо” буде приймати “Вільярреал” у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи.

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