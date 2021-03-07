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“Вильярреал” потерпел поражение перед матчем с “Динамо” в Лиге Европы

“Вильярреал” потерпел поражение перед матчем с “Динамо” в Лиге Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Перед встречей с киевским “Динамо” в рамках 1/8 финала Лиги Европы “Вильярреал” сыграл матч испанской Примеры с “Валенсией”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

На “Месталье” “Валенсия” и “Вилльярреал” провели 43-е областное Валенсийское дерби между собой в Ла Лиге. Этот матч открывал программу очередного тура.

Первый по-настоящему опасный момент превратился в гол. На 36-й минуте “Валенсия” отразила очень опасную атаку гостей, которые обстреливали ворота “летучих мышей” с близкого расстояния, однако дважды под удары подставились защитники, отражая мяч практически с линии ворот.

Игра продолжилась, но очень быстро остановилась. Арбитр пересмотрел повтор эпизода с помощью VAR, после чего назначил пенальти в ворота “Валенсии”: после подачи углового и удара головой мяч задел руку капитана “Валенсии” Хосе Луиса Гайя, который при этом находился в прыжке спиной к мячу. Приговор арбитра исполнил Жерар Морено, нанес сильный удар в угол, забив свой 15-й мяч в сезоне.

В конце тайма “желтая субмарина” получила отличный момент, чтобы забить второй гол. Пако Алькасер принял мяч в штрафной по центру от ворот, но пробил бесхитростно для голкипера.

Настоящий момент сравнять счет команда Хави Грасиа получила на 70-й минуте. После навеса с правого фланга Васс буквально завис в воздухе и нанес удар головой — мяч попал в перекладину.

“Летучие мыши” отступать было некуда, и они все активнее атаковали. Впрочем, гол возник из ничего, когда уже казалось, что команда Эмери удержит победу. И снова арбитр назначил пенальти в эпизоде, который не был голевым. Мойсес Гомес уже лежа на газоне зацепил Макси Гомеса на углу штрафной вдали от ворот. После просмотра VAR арбитр назначил 11-метровый, который четко выполнил Карлос Солер.

На этом проблемы “Вилярреала” в этой игре не завершились, а только превратились в сплошную катастрофу. Вместо победы команда Эмери не получила даже ничьей. На первой компенсированной минуте “Валенсия” провела стремительную атаку, которую классным ударом из пределов штрафной с острого угла после вертикального паса завершил Гонсалу Гедеш.

Таким образом “Вилярреал” продолжил свою неудачную серию без побед, доведя ее до восьми матчей. Команда Эмери остается вне зоны еврокубков — на седьмом месте с более чем десятиочковым отставанием от зоны Лиги чемпионов и готовится к визиту в столицу Украины.

Состав “Вильярреала”: Асенхо — Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Еступинан (Тригерос, 46) — Чуквуезе, Капу (Хаум Коста, 72), Парехо, Мой Гомес (Бакка, 88) — Жерар Морено, Пако Алькасер ( Альфонсо Педраса, 46).

Дополнение

11 марта “Динамо” будет принимать “Вильярреал” в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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