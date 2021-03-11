Футбол: Эмери назвал задачу "Вильярреала" на матч с "Динамо"

Цитата

“Мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это важный этап. Нужно продолжать в том же духе. Наш соперник пришел из Лиги чемпионов, победил „Брюгге“, а также „Шахтер“ в чемпионате Украины. Луческу — тренер с огромным опытом, продолжает работать на результат. В „Динамо“ играют молодые футболисты, которые отлично показывают себя в этом сезоне и уже выступают в сборной Украины. Сейчас нам нужно сосредоточиться на матче. Наши игроки много работают. Думаю, что с таким уровнем исполнителей мы должны верить в себя.

Возможно, болельщики на трибунах будет преимуществом „Динамо“, но это положительный момент для обеих команд. Мы встречаемся с сильным и сложным соперником. Игроки контролируют ход поединка на поле. У них есть молодой нападающий, активный вратарь и капитан, который играет в центре поля и Цыганков, выступающий на правом фланге. Посмотрим, примет ли он участие в поединке. Наша задача — навязать сопернику наш стиль игры, несмотря на то, что „Динамо“ хорошо выступает в еврокубках и умеет побеждать. Нас ожидает сложный матч ”, - подчеркнул Эмери.

стоит напомнить

“Вильярреал” потерпел поражение перед матчем с “Динамо ” в Лиге Европы, который пройдет сегодня в 19:55.