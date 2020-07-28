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Французьке шампанське витісняє напої інших країн-експортерів з українських полиць - Держстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. За 5 місяців цього року Україна імпортувала шампанського на 1,4 млн доларів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Левову частку шампанського в Україну було завезено із Франції - на 1,1 млн доларів.

Значно менше, але постачали в Україну шампанське: бельгійці (96,6 тис. доларів), німці (85,1 тис. доларів), латвійці (34,4 тис. доларів).

Найменше напою купила Україна у США (5,8 тис. доларів), Польщі (5,1 тис. доларів), Кіпру (2,5 тис. доларів).

На експорт Україна протягом звітного періоду поставила шампанського на 316 тис. доларів.

Натомість, лідером за показниками імпорту українського ігристого вина стала Німеччина.

Як повідомляв УНН, ігристі вина сьогодні у тренді серед вітчизняних споживачів. З початку року українці накупили шампанського вже на 1 млрд грн.

Зауважимо, що в Україні презентували нову серію винних газованих напоїв, до складу якої увійшли Sangria, Fragolino і Spritz. Презентував новинку відомий вітчизняний бренд Koktebel.

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