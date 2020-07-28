Французское шампанское вытесняет напитки других стран-экспортеров из украинских полок - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. За 5 месяцев этого года Украина импортировала шампанского на 1,4 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Львиную долю шампанского в Украину было ввезено из Франции - на 1,1 млн долларов.
Значительно меньше, но поставляли в Украину шампанское: бельгийцы (96,6 тыс. долларов), немцы (85,1 тыс. долларов), латыши (34,4 тыс. долларов).
Меньше всего напитка купила Украина у США (5,8 тыс. долларов), Польши (5,1 тыс. долларов), Кипра (2,5 тыс. долларов).
На экспорт Украина в течение отчетного периода поставила шампанского на 316 тыс. долларов.
Зато, лидером по показателям импорта украинского игристого вина стала Германия.
Как сообщал УНН, игристые вина сегодня в тренде среди отечественных потребителей. С начала года украинцы купили шампанского уже на 1 млрд грн.
Заметим, что в Украине презентовали новую серию винных газированных напитков, в состав которой вошли Sangria, Fragolino и Spritz. Представил новинку известный отечественный бренд Koktebel.