Французское шампанское вытесняет напитки других стран-экспортеров из украинских полок - Госстат

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4 марта, 13:25 • 109974 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101888 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102544 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 16401 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. За 5 месяцев этого года Украина импортировала шампанского на 1,4 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Львиную долю шампанского в Украину было ввезено из Франции - на 1,1 млн долларов.

Значительно меньше, но поставляли в Украину шампанское: бельгийцы (96,6 тыс. долларов), немцы (85,1 тыс. долларов), латыши (34,4 тыс. долларов).

Меньше всего напитка купила Украина у США (5,8 тыс. долларов), Польши (5,1 тыс. долларов), Кипра (2,5 тыс. долларов).

На экспорт Украина в течение отчетного периода поставила шампанского на 316 тыс. долларов.

Зато, лидером по показателям импорта украинского игристого вина стала Германия.

Как сообщал УНН, игристые вина сегодня в тренде среди отечественных потребителей. С начала года украинцы купили шампанского уже на 1 млрд грн.

Заметим, что в Украине презентовали новую серию винных газированных напитков, в состав которой вошли Sangria, Fragolino и Spritz. Представил новинку известный отечественный бренд Koktebel.

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