Німеччина стала лідером за показниками імпорту українського ігристого вина

Німеччина стала лідером за показниками імпорту українського ігристого вина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. За рік Україна наростила експорт ігристих вин на 33,2%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Найбільше українських ігристих вин придбала Німеччина - на 461 тис. доларів.
Чимало ігристих вин Україна поставила Казахстану (на 133 тис. доларів) та Нігерії (на 111 тис. доларів).
Також, цьогоріч українські ігристі вина купували словаки (37 тис. доларів), поляки (19,4 тис. доларів), китайці (19,5 тис. доларів), австралійці (1,5 тис. доларів).
Водночас, імпорт ігристих вин Україною за рік зріс на 38%.
Як повідомлялося в УНН, ігристі вина сьогодні у тренді серед вітчизняних споживачів. З початку року українці накупили шампанського вже на 1 млрд грн.
Нагадаємо, в Україні презентували нову серію винних газованих напоїв, до складу якої увійшли Sangria, Fragolino і Spritz. Презентував новинку відомий вітчизняний бренд Koktebel.