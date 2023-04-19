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Франція ризикує зіткнутися з нестачею таблеток для аборту через США

Франція ризикує зіткнутися з нестачею таблеток для аборту через США

Київ • УНН

 • 708066 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Франція ризикує зіткнутися з нестачею таблеток для аборту, оскільки штати США накопичують запаси під час юридичної та політичної битви, що посилюється, за репродуктивні права. Про це пише AFP, інформує УНН.

Деталі

Франція отримує більшу частину своїх препаратів для аборту від виробника, що в основному належить США, і постачання вже відчувають труднощі через брак сировини.

Крім того, штати США "нарощують запаси, щоб пом'якшити наслідки можливого припинення виробництва або продажу міфепристону та мізопростолу", заявила у вівторок Вища рада Франції з питань рівності чоловіків та жінок (HCE).

"Американська ситуація створює ризик дефіциту", - заявили в організації.

Таблетки для аборту становлять близько 70 відсотків переривань вагітності у Франції.

Очікується, що у середу Верховний суд США винесе рішення у зв'язку з висновком суду нижчої інстанції про те, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) помилково схвалило використання міфепристону у 2000 році, що посіяло правовий хаос у сфері охорони репродуктивного здоров'я.

Ця справа є частиною ширшої кампанії консерваторів проти права на аборт після того, як Верховний суд минулого року скасував рішення у справі Роу проти Уейда, яке гарантувало доступ до переривання вагітності.

У Франції президент Еммануель Макрон минулого місяця пообіцяв, що незабаром представить закон, який закріплює право на аборт у конституції.

Затримки виробництва

Неурядова організація «Обсерваторія прозорості лікарської політики» (OTMeds) кілька тижнів тому попередила, що отримати мізопростол у деяких аптеках у кількох містах та регіонах, включаючи Париж, складно чи неможливо.

Міністр охорони здоров'я Франсуа Браун у середу наполягав на тому, що жінки скрізь можуть отримати доступ до мізопростолу, повідомивши телекомпанії RMC, що є запаси на три місяці і немає дефіциту. Він додав, що навіть там, де цього препарату немає в аптеках, у медичних центрах, які пропонують аборти, завжди є запаси.

Управління з лікарських засобів ANSM у вівторок заявило, що виробник Nordic Pharma, що в основному належить США, який постачає весь мізопростол до Франції, попередив його наприкінці минулого року про затримки виробництва одного з його брендів, Gymiso.

Виробництво іншого бренду мізопростолу, Misoone, зіткнулося з нестачею сировини.

Додамо

Взимку Франція страждала від нестачі інших ліків, включаючи антибіотики, такі як амоксицилін.

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