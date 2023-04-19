Франція ризикує зіткнутися з нестачею таблеток для аборту через США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Франція ризикує зіткнутися з нестачею таблеток для аборту, оскільки штати США накопичують запаси під час юридичної та політичної битви, що посилюється, за репродуктивні права. Про це пише AFP, інформує УНН.
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Франція отримує більшу частину своїх препаратів для аборту від виробника, що в основному належить США, і постачання вже відчувають труднощі через брак сировини.
Крім того, штати США "нарощують запаси, щоб пом'якшити наслідки можливого припинення виробництва або продажу міфепристону та мізопростолу", заявила у вівторок Вища рада Франції з питань рівності чоловіків та жінок (HCE).
"Американська ситуація створює ризик дефіциту", - заявили в організації.
Таблетки для аборту становлять близько 70 відсотків переривань вагітності у Франції.
Очікується, що у середу Верховний суд США винесе рішення у зв'язку з висновком суду нижчої інстанції про те, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) помилково схвалило використання міфепристону у 2000 році, що посіяло правовий хаос у сфері охорони репродуктивного здоров'я.
Ця справа є частиною ширшої кампанії консерваторів проти права на аборт після того, як Верховний суд минулого року скасував рішення у справі Роу проти Уейда, яке гарантувало доступ до переривання вагітності.
У Франції президент Еммануель Макрон минулого місяця пообіцяв, що незабаром представить закон, який закріплює право на аборт у конституції.
Затримки виробництва
Неурядова організація «Обсерваторія прозорості лікарської політики» (OTMeds) кілька тижнів тому попередила, що отримати мізопростол у деяких аптеках у кількох містах та регіонах, включаючи Париж, складно чи неможливо.
Міністр охорони здоров'я Франсуа Браун у середу наполягав на тому, що жінки скрізь можуть отримати доступ до мізопростолу, повідомивши телекомпанії RMC, що є запаси на три місяці і немає дефіциту. Він додав, що навіть там, де цього препарату немає в аптеках, у медичних центрах, які пропонують аборти, завжди є запаси.
Управління з лікарських засобів ANSM у вівторок заявило, що виробник Nordic Pharma, що в основному належить США, який постачає весь мізопростол до Франції, попередив його наприкінці минулого року про затримки виробництва одного з його брендів, Gymiso.
Виробництво іншого бренду мізопростолу, Misoone, зіткнулося з нестачею сировини.
Додамо
Взимку Франція страждала від нестачі інших ліків, включаючи антибіотики, такі як амоксицилін.