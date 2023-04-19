Франция рискует столкнуться с нехваткой таблеток для аборта из-за США

Детали

Франция получает большую часть своих препаратов для аборта от производителя, в основном принадлежащего США, и поставки уже испытывают трудности из-за нехватки сырья.

Кроме того, штаты США "наращивают запасы, чтобы смягчить последствия возможного прекращения производства или продажи мифепристона и мизопростола", заявил во вторник Высший совет Франции по вопросам равенства мужчин и женщин (HCE).

"Американская ситуация создает риск дефицита", - заявили в организации.

Таблетки для аборта составляют около 70 процентов прерываний беременности во Франции.

Ожидается, что в среду Верховный суд США вынесет решение в связи с заключением суда низшей инстанции о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ошибочно одобрило использование мифепристона в 2000 году, что посеяло правовой хаос в сфере охраны репродуктивного здоровья.

Это дело является частью более широкой кампании консерваторов против права на аборт после того, как Верховный суд в прошлом году отменил решение по делу Роу против Уэйда, которое гарантировало доступ к прерыванию беременности.

Во Франции президент Эммануэль Макрон в прошлом месяце пообещал, что вскоре представит закон, закрепляющий право на аборт в конституции.

Задержки производства

Несколько недель назад неправительственная организация «Обсерватория прозрачности лекарственной политики» (OTMeds) предупредила, что получить мизопростол в некоторых аптеках в нескольких городах и регионах, включая Париж, сложно или невозможно.

Министр здравоохранения Франсуа Браун в среду настаивал на том, что женщины везде могут получить доступ к мизопростолу, сообщив телекомпании RMC, что есть запасы на три месяца и нет дефицита. Он добавил, что даже там, где этого препарата нет в аптеках, в медицинских центрах, предлагающих аборты, всегда есть запасы.

Управление по лекарственным средствам ANSM во вторник заявило, что производитель Nordic Pharma, в основном принадлежащий США, который поставляет весь мизопростол во Францию, предупредил его в конце прошлого года о задержке производства одного из его брендов, Gymiso.

Производство другого бренда мизопростола, Misoone, столкнулось с нехваткой сырья.

Добавим

Зимой Франция страдала от нехватки других лекарств, включая антибиотики, такие как амоксициллин.