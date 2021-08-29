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Франція продовжить місію проти ІД в Іраку після виведення військ США

Франція продовжить місію проти ІД в Іраку після виведення військ США

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Франція продовжить місію проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) в Іраку - навіть після можливого повного виведення військових США з країни. Про це в суботу, 28 серпня, повідомив французький президент Емманюель Макрон під час візиту в Багдад, передає УНН.

Цитата

“Незалежно від рішень американців — ми збережемо нашу присутність для боротьби з терористами в Іраку доти, поки він буде просити про це”, — підкреслив французький лідер. “У нас є оперативний потенціал для забезпечення такої присутності”, — додав він.

Деталі

Макрон звернувся до міжнародного співтовариства із закликом “не проявляти безпечність” в питанні протистояння ІД. “Знаю, що боротьба з цими терористичними групами є пріоритетом для вашого уряду”, — сказав Макрон після зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі.

Макрон відвідав регіональні консультації

Французький президент відвідав Багдад для участі в регіональній зустрічі через два дні після терактів в Міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая. У заході в іракській столиці також взяли участь президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі і король Йорданії Абдалла II. У центрі уваги консультацій була боротьба з ІД і іншими радикальними ісламістськими угрупованнями.

Байден обіцяв припинити бойову місію військових США до кінця року

Під час перебування Дональда Трампа президентом США велика частина американських військових була виведена з Іраку. Наступник Трампа на посаді глави Білого дому Джозеф Байден в липні оголосив, що бойова місія американських військ буде припинена в кінці року. У той же час окремі військові армії США продовжать надавати підтримку іракським урядовим військам в якості радників і інструкторів. В даний час в Іраку знаходяться близько 2500 американських солдатів.

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Президент США: “Нова фаза” у відносинах Вашингтона і Багдада

За словами Байдена, йдеться про “нову фазу” у відносинах двох країн.

Разом з тим співпрацю Вашингтона і Багдада в боротьбі з тероризмом продовжиться, підкреслив американський лідер 26 липня. “Наша роль в Іраку буде полягати в тому, щоб бути на місці, продовжувати навчати (іракських військових. — Ред.), допомагати і сприяти боротьбі з “Ісламським державою”, — зазначив тоді глава Білого дому.

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