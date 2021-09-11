Франція: на акції протесту проти санітарних пропусків вийшли 121 тис. чоловік

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За його даними, в Парижі маніфестації зібрали 19 тис. учасників. Правоохоронці затримали 96 осіб в Парижі. Травми в ході протестів отримали три поліцейських.

Раніше повідомлялося, що на одній з чотирьох демонстрацій в Парижі поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ у відповідь на провокації протестуючих. Радикально налаштовані учасники закидали правоохоронців петардами, камінням та іншими предметами.

Нагадаємо

Минулої суботи в маніфестаціях взяли участь близько 141 тис. чоловік.

Головною причиною невдоволення населення є розширення зони дії санітарних пропусків. З 9 серпня французи повинні пред’являти такий документ при відвідуванні кафе, ресторанів, музеїв, кінотеатрів, великих торгових центрів, а також під час залізничних та повітряних подорожей на далекі відстані. Президент Емманюель Макрон не виключив можливість продовження дії санітарного пропуску і після 15 листопада.

Згідно з останніми даними влади, в республіці з початку пандемії виявлено понад 6,8 млн випадків зараження коронавірусів, жертвами епідемії стали понад 115 тис. чоловік. Майже 50 млн зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу, а всього з початку пандемії виявлено понад 6,7 млн ​​випадків інфікування. Від наслідків COVID-19 померли понад 114 тис. пацієнтів.