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Понад 140 тис. людей прийшли на акції протесту проти санітарних пропусків у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Загальнонаціональні акції з вимогою скасування санітарних пропусків зібрали в суботу у Франції 141 тис. маніфестантів, з яких майже 18,5 тис. вийшли на вулиці Парижа. Про це повідомило МВС республіки, передає УНН.

Деталі

Тиждень тому в демонстраціях взяли участь майже 160 тис. осіб, а 21 серпня правоохоронне відомство нарахувало 177 тис. протестувальників. Найбільше число маніфестантів було зафіксовано у Франції 14 серпня — 237 тис. “Цифри підтверджують, що чисельність маніфестантів скорочується п’ятий тиждень поспіль”, — відзначають аналітики, підкреслюючи, що організатори акцій протесту розраховували зібрати в містах набагато більше своїх прихильників, особливо серед лікарів, так як з середини вересня медичних працівників у разі відмови від вакцинації чекає звільнення.

Акції протесту

У Парижі сьогодні відбулося відразу п’ять акцій. Протестні демонстрації пройшли також у Страсбурзі, Ніцці, Нанті, Бресті, Монпельє та інших великих містах країни.

Головною причиною невдоволення населення є розширення зони дії санітарних пропусків. З 9 серпня французи повинні пред’являти такий документ при відвідуванні кафе, ресторанів, музеїв, кінотеатрів, великих торгових центрів, а також під час залізничних та повітряних подорожей на далекі відстані. Президент Емманюель Макрон не виключив можливість продовження дії санітарного пропуску і після 15 листопада.

Згідно з останніми даними органів охорони здоров’я, за останню добу у Франції зареєстровано 13,5 тис. інфікованих коронавірусом, а всього з початку пандемії виявлено понад 6,7 млн ​​випадків інфікування. Від наслідків COVID-19 померли понад 114 тис. пацієнтів. Близько 34 млн осіб пройшли повний курс імунізації. Вакцина від коронавируса доступна всім французам у віці від 12 років.

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