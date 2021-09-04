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Актуальное
Более 140 тыс. человек пришли на акции протеста против санитарных пропусков во Франции

Более 140 тыс. человек пришли на акции протеста против санитарных пропусков во Франции

Киев  •  УНН

 • 17985 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали в субботу во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа. Об этом сообщило МВД республики, передает УНН.

Детали

Неделю назад в демонстрациях приняли участие почти 160 тыс. человек, а 21 августа правоохранительное ведомство насчитало 177 тыс. протестующих. Наибольшее число манифестантов было зафиксировано во Франции 14 августа — 237 тыс. “Цифры подтверждают, что численность манифестантов сокращается пятую неделю подряд”, — отмечают аналитики, подчеркивая, что организаторы акций протеста рассчитывали собрать в городах гораздо больше своих сторонников, особенно среди врачей, так как с середины сентября медицинских работников в случае отказа от вакцинации ждет увольнение.

Акции протеста

В Париже сегодня произошло сразу пять акций. Протестные демонстрации прошли также в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также при железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил возможности продолжения действия санитарного пропуска и после 15 ноября.

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зарегистрировано 13,5 тыс. инфицированных коронавирусом, а всего с начала пандемии выявлено более 6,7 млн случаев инфицирования. От последствий COVID-19 умерли более 114 тыс. пациентов. Около 34 млн человек прошли полный курс иммунизации. Вакцина от коронавируса доступна всем французам в возрасте от 12 лет.

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