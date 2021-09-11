Франция: на акции протеста против санитарных пропусков вышли 121 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. По меньшей мере 121 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в МВД, передает УНН.
Детали
По его данным, в Париже манифестации собрали 19 тыс. участников. Правоохранители задержали 96 человек в Париже. Травмы в ходе протестов получили три полицейских.
Ранее сообщалось, что на одной из четырех демонстраций в Париже полицейским пришлось применить слезоточивый газ в ответ на провокации протестующих. Радикально настроенные участники забросали стражей порядка петардами, камнями и другими предметами.
Напомним
В минувшую субботу в манифестациях приняли участие около 141 тыс. человек.
Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также при железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил возможности продолжения действия санитарного пропуска и после 15 ноября.
Согласно последним данным властей, в республике с начала пандемии выявлено более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами эпидемии стали более 115 тыс. человек. Почти 50 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, а всего с начала пандемии выявлено более 6,7 млн случаев инфицирования. От последствий COVID-19 умерли более 114 тыс. пациентов.