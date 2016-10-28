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Франківський депутат-корупціонер вкотре сховався від Феміди

Франківський депутат-корупціонер вкотре сховався від Феміди

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня в Івано-Франківському міському суді вкотре не змогли розглянути справу депутата міської ради Віктора Синишина, який в черговий раз не з’явився в суд, передає кореспондент УНН.

Цього разу захист підсудного, якого звинувачують в порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пояснив його відсутність перебуванням підзахисного у Тернополі, де той, за словами адвоката, перебуває у відрядженні.

Зазначимо, що це вже не перша неявка В.Синишина до суду, як і його партнера по обвинуваченню, депутата Івано-Франківської МР, Василя Скиданчука. Свою тенденційну відсутність на жодному із засідань підсудні аргументують або ж незадовільним станом здоров’я, або ж терміновими відрядженнями.

Нагадаємо, що В.Синишин і В.Скиданчук, перебуваючи в штаті комунального підприємства “ЄРЦ”, зареєстрували дві фірми, які отримували підряди від цього ж комунального підприємства за бюджетні кошти. Загалом на обидва підприємства було укладено понад 40 договорів на виконання ремонтних робіт на суму понад 600 тис. грн.

Зауважимо, невдоволені містяни на ресурсі “Електронні петиції до влади Івано-Франківська” збирають підписи за позбавлення мандатів фігурантів цього корупційного правопорушення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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