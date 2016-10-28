Франковский депутат-коррупционер в очередной раз спрятался от Фемиды

На этот раз защита подсудимого, обвиняемого в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, объяснила его отсутствие пребыванием подзащитного в Тернополе, где он, по словам адвоката, находится в командировке.

Отметим, что это уже не первая неявка В.Синишина в суд, как и его партнера по обвинению депутата Ивано-Франковской ГС, Василия Скиданчука . Свое тенденциозное отсутствие на заседании подсудимые аргументируют или неудовлетворительным состоянием здоровья, или срочными командировками.

Напомним, что В.Синишиным и В.Скиданчук, находясь в штате коммунального предприятия "ЕРЦ", зарегистрировали две фирмы, которые получали подряды от этого же коммунального предприятия за бюджетные средства. Всего на оба предприятия было заключено более 40 договоров на выполнение ремонтных работ на сумму свыше 600 тыс. грн.

Заметим, недовольные горожане на ресурсе "Электронные петиции к власти Ивано-Франковска" собирают подписи за лишение мандатов фигурантов этого коррупционного правонарушения.