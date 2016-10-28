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15 марта, 19:03 • 115978 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169110 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139487 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 113603 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105919 просмотра

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Франковский депутат-коррупционер в очередной раз спрятался от Фемиды

Франковский депутат-коррупционер в очередной раз спрятался от Фемиды

Киев • УНН

 • 10296 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября в Ивано-Франковском городском суде в очередной раз не смогли рассмотреть дело депутата городского совета Виктора Синишина, который в очередной раз не явился в суд, передает корреспондент УНН.

На этот раз защита подсудимого, обвиняемого в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, объяснила его отсутствие пребыванием подзащитного в Тернополе, где он, по словам адвоката, находится в командировке.

Отметим, что это уже не первая неявка В.Синишина в суд, как и его партнера по обвинению депутата Ивано-Франковской ГС, Василия Скиданчука . Свое тенденциозное отсутствие на   заседании подсудимые аргументируют или неудовлетворительным состоянием здоровья, или срочными командировками.

Напомним, что В.Синишиным и В.Скиданчук, находясь в штате коммунального предприятия "ЕРЦ", зарегистрировали две фирмы, которые получали подряды от этого же коммунального предприятия за бюджетные средства. Всего на оба предприятия было заключено более 40 договоров на выполнение ремонтных работ на сумму свыше 600 тыс. грн.

Заметим, недовольные горожане на ресурсе "Электронные петиции к власти Ивано-Франковска" собирают подписи за лишение мандатов фигурантов этого коррупционного правонарушения.

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