Фракція "Опоблоку" наступного тижня визначиться щодо звільнень Луценка і Клімкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Фракція "Опозиційний блок" наступного тижня визначиться щодо того, чи підтримувати відставки Генерального прокурора Юрія Луценка та міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомив член депутатської фракції Ігор Шурма у коментарі журналісту УНН.
"Фракція завжди збирається напередодні засідання, це буде не швидше, ніж у вівторок. При обговоренні моя позиція буде за те, щоб підтримати ініціативу про звільнення", - відповів Шурма на питання, чи буде фракція підтримувати відставку Генпрокурора Юрія Луценка, а також голови МЗС Павла Клімкіна.
Коментуючи кадрові призначення, зокрема і Вадима Пристайка - міністром закордонних справ, народний депутат зазначив, що фракція "Опозиційний блок" обговорюватиме можливість не приймати участь у таких голосуваннях.
"Дане питання буде розглядатися. Моя особиста позиція – я за те, щоб усі кадрові питання, які розглядаються по призначенню, щоб ми участі не приймали, оскільки ми не є в коаліції і не будемо нести відповідальності за ті кандидатури, які йдуть на посаду", - додава Шурма.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проекти постанов Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника голови АП Вадима Пристайка.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді також зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.